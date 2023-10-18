منعا للتلاعب.. اعرف أسعار السلع الأساسية على بطاقات التموين

كتب مدحت وهبة

توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع الغذائية على بطاقات التموين، ويتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة، كما توفر الوزارة أيضا كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

وتطرح الوزارة السلع على بطاقات التموين بأسعار مخفضة حيث يتم طرح السكر بسعر 12.6 جنيه للكيلو المعبأ وكيلو الأرز بسعر 12.6 جنيه وزجاجة الزيت 800 جرام 30 جنيها كما أطلقت الحكومة بالتعاةن مع القطاع الخاص مبادرة لتخفيض السلع الأساسية.

وشكلت الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك مجموعات عمل ولجان لمتابعة تنفيذ مبادرة الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص لتخفيض أسعار السلع الأساسية مثل "السكر، وزيت الطعام، والأرز والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة"، بتخفيضات تتراوح من 15 إلى 25%، كما تم التوافق أيضًا مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض على تخفيض الأسعار.