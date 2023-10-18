ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن كورتييف قوله :" تجري عمليات البحث والإنقاذ في موقع الهجوم الروسي في الوقت الحالي ، من المعروف أن شخصين قتلا وأصيب أربعة آخرون ، ويعتبر ثلاثة أشخاص آخرين في عداد المفقودين".

وأضاف أن الشقق السكنية في مبنى سكني ضخم تعرضت للتدمير الجزئي نتيجة الهجوم .. مشيرا إلى أن الناس يتلقون المساعدة في حافلات البلدية وخيام مجلس المدينة.

وشن الجيش الروسي هجوما صاروخيا على زابوريجيا ليلا حيث وقعت ستة انفجارات في المدينة وأصاب أحد الصواريخ مبنى سكنيا متعدد الطوابق.