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مسيرة تضامنية مع شعب فلسطين بميدان محطة أسوان.. صور

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 07:44 م
مسيرة تضامنية مع شعب فلسطين بميدان محطة أسوان.. صور جانب من المسيرة
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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انطلقت مساء اليوم، الأربعاء، مسيرات تضامنية مع الشعب الفلسطينى، شارك فيها مواطنون بميدان المحطة وسط مدينة أسوان، للتنديد بأحداث غزة واستهداف المدنيين العزل من الفلسطينيين وقصف مستشفى الأهلى المعمدانى.  
 
وردد المشاركون خلال المسيرة، هتافات: "بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين، تسقط تسقط إسرائيل"، مؤكدين رفضهم للاعتداء الصهيوني الغاشم بحق المدنيين في غزة، كما حملوا لافتات منددة بالهجمات على مستشفى المعمدانى، كما رفعوا أعلام مصر وفلسطين.
 
كما شارك فى الوقفة النائب مجد الدين حسيبو أمين حزب مستقبل وطن بأسوان، وياسين عبد الصبور أمين حزب حماة الوطن، وقيادات حزب المصريين الأحرار، والشيخ حنفى محمود دياب وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، عبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان، والدكتور عادل مكى عميد كلية التربية الرياضية بأسوان، وعدد من القيادات التنفيذية، والدينية، والحزبية، والشعبية بالمحافظة.
 
هتافات المشاركين
هتافات المشاركين

جانب من المشاركة
جانب من المشاركة

أعلام فلسطين
أعلام فلسطين

تضامن اسوان مع الشعب الفلسطينى
تضامن اسوان مع الشعب الفلسطينى

جانب من المسيرة
جانب من المسيرة

جانب من المسيرة التضامنية
جانب من المسيرة التضامنية
 






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