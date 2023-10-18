مدير مكتب محافظ شمال سيناء يتفقد قافلة التحالف الوطني برفح

شمال سيناء - محمد حسين

تفقد اللواء مصطفي محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، اليوم قافلة مساعدات التحالف الوطني برفح.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، أن القافلة تضم 106 شاحنات محملة بنحو 1500 طن من المساعدات الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية الي قطاع غزة. أضاف رئيس الإدارة، أن المحافظة بالتنسيق مع مختلف الجهات تقوم بجهود كبيرة في استقبال المساعدات المتنوعة التي تصل إلي محافظة شمال سيناء، ونقلها وتخزينها في مخازن بمدينة العريش.

أشار رئيس الإدارة إلي أن توجيهات المحافظ باستقبال أي كميات من المساعدات سواء التي تصل عبر مطار العريش الدولي أو التي تصل برًا عن طريق الشاحنات، وتخزينها تمهيدا لإدخالها إلي قطاع غزة.