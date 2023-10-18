مدير الصحة العالمية: الوضع في قطاع غزة خارج السيطرة

أكد تيدروس أدهانوم جيبريسوس المُدير العام لمُنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن الوضع في غزة "أصبح خارج السيطرة" بسبب العجز في إيصال مساعدات إنسانية جاهزة للتسليم. وقال جيبريسوس على منصة إكس (تويتر سابقا): "مع كل ثانية نتأخر فيها بإدخال المساعدة الطبية نخسر أرواحا"، مشددا على أن الإمدادات الطبية عالقة منذ 4 أيام عند الحدود.
وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في آخر إحصائية لها، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى أكثر من 3 آلاف شهيد و12.500 إصابة، فيما بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية 62 شهيداً وأكثر من 1250 جريحا منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الجاري.
وكانت منظمة الصحة العالمية، قد ادانت بشدة الهجوم على مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في شمال قطاع غزة. فالمستشفى كان يعمل، وبه مرضى ومقدمو رعاية صحية والمسؤولون عن رعاية المرضى، ونازحون داخليًا يحتمون به، وتشير التقارير الأولية إلى وقوع مئات القتلى والمصابين.
وقالت المنظمة فى بيان لها ، كان المستشفى واحدًا من 20 مستشفى في شمال قطاع غزة أصدر لهم الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء، ولكن كان من المستحيل تنفيذ أمر الإخلاء نظرًا لحالة انعدام الأمن السائدة، والحالة الحرجة للعديد من المرضى، وافتقار النظام الصحي لما يلزم من سيارات إسعاف وموظفين وأسرّة في المستشفيات، وعدم وجود مأوى بديل للنازحين الذين يحتمون به.
وتدعو المنظمة إلى توفير حماية فعالة للمدنيين والرعاية الصحية فورًا، فأوامر الإخلاء يجب إلغاؤها، ويجب التقيد بالقانون الإنساني الدولي الذي يوجب توفير حماية فاعلة للرعاية الصحية وعدم استهدافها مطلقًا.
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