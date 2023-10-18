مدير الصحة العالمية: الوضع في قطاع غزة خارج السيطرة

كتبت أمل علام

أكد تيدروس أدهانوم جيبريسوس المُدير العام لمُنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن الوضع في غزة "أصبح خارج السيطرة" بسبب العجز في إيصال مساعدات إنسانية جاهزة للتسليم. وقال جيبريسوس على منصة إكس (تويتر سابقا): "مع كل ثانية نتأخر فيها بإدخال المساعدة الطبية نخسر أرواحا"، مشددا على أن الإمدادات الطبية عالقة منذ 4 أيام عند الحدود.

وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في آخر إحصائية لها، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى أكثر من 3 آلاف شهيد و12.500 إصابة، فيما بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية 62 شهيداً وأكثر من 1250 جريحا منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الجاري.