محافظ الجيزة يتفقد السلاسل التجارية للتأكد من تنفيذ مبادرة خفض الأسعار

كتبت – مرام محمد

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قبل قليل، عدداً من السلاسل التجارية بشارع السودان بحي الدقي، لمتابعة تنفيذ "مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية"، التى أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وذلك بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والحد من غلاء الأسعار.

واطمئن المحافظ خلال الجولة على أسعار السلع المقدمة بالمنافذ كـ(السكر – الزيت – السمن – الأرز – المكرونة – الدقيق ومختلف المنتجات) والتي يتم بيعها بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها في الخارج وتأكد من جودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيلًا لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

واستمع محافظ الجيزة إلى شرح من المدير المسئول عن أسعار السلع الغذائية الأساسية بالسلاسل التجارية مثل "الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز"، بالإضافة إلى اللحوم والدواجن والتي تم تخفيض أسعارها بالمقارنة بمثيلاتها بالخارج.

رافق المحافظ خلال جولته الدكتورة هند عبد الحليم نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير المساعد، واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، وهالة غريب مدير مديرية التموين بالجيزة.