اليوم السابع
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محافظة القاهرة تنكس أعلامها 3 أيام حدادا على شهداء فلسطين

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 03:50 م
محافظة القاهرة تنكس أعلامها 3 أيام حدادا على شهداء فلسطين تنكيس الاعلام بمحافظة القاهرة حداد على شهداء غزة
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت محافظة القاهرة حالة الحداد بتنكيس الأعلام بديوان عام المحافظة والأجهزة التنفيذية التابعة لها لمدة 3 أيام تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حداداً على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلى المعمدانى بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطينى الشقيق.

 

وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حداداً على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.
 

 







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مجزرة مستشفى المعمداني

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لحظة قصف مستشفى المعمداني

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