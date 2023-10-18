جاء ذلك عقب رفض مجلس الأمن تبني مشروع القرار الروسي، الذي يدعو لوقف إطلاق النار في غزة، بعد أن صوت لصالحه 5 أعضاء فقط وعارضه 4 دول، وامتناع 6 عن التصويت، بعد مشاورات مغلقة عقدها أعضاء المجلس الخمسة عشر، فجر اليوم الثلاثاء.

وشدد على ضرورة فعل 3 أمور الآن؛ وقف الهجوم على الشعب الفلسطيني.. السماح بالوصول الإنساني الفوري وبدون عوائق بأنحاء قطاع غزة.. وقف النقل الإجباري للفلسطينيين".