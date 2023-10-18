مجلس إدارة غرفة الملابس يعلن تأييد الرئيس السيسى فى قضية الحرب على غزة

أعلن مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية وجميع العاملين والأعضاء بالغرفة عن تأييدهم لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للوقوف أمام العدوان الإسرائيلى الغاشم ويدعم سيادته فى مطالبه بالتفويض الشعبى والاصفطاف خلفه فى دعم القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين.
مجلس إدارة غرفة الملابس يعلن تأييد الرئيس السيسى فى قضية الحرب على غزةالأربعاء، 18 أكتوبر 2023 02:26 م
اتحاد الصناعات - صورة أرشيفية
كتب إسلام سعيد
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