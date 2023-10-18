مئات العمانيين يحاصرون سفارة إسرائيل بمسقط احتجاجا على قصف مستشفى المعمدانى

وكالات

احتشد مواطنون عمانيون حول السفارة الإسرائيلية فى مسقط، وحاصروها احتجاجا على القصف الذى استهدف مستشفى المعمداني فى قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل المئات.

وقالت مصادر لـ"القاهرة الإخبارية"، إن إسرائيل مسؤولة عن قصف مستشفى المعمداني في غزة، وتتحمل سقوط مئات الشهداء والمصابين.

وأضافت المصادر، أنه لم يتم رصد امتلاك التنظيمات الفلسطينية لصواريخ ذات قدرة تدميرية عالية سواء في العملية الحالية أو العمليات السابقة، والدليل أن هذه الفصائل أطلقت أكثر من 4 آلاف صاروخ حتى الآن، منذ يوم السبت السابع من أكتوبر، ولم تحدث مثل تلك الخسائر داخل الأراضي الإسرائيلية.

ولفتت المصادر إلى إشارة المتحدث الرسمي لجيش الاحتلال الإسرائيلي التي وجه فيها التحذير باستهداف عدد من المستشفيات الفلسطينية بما فيها المستشفى المعمداني، رغم أن إسرائيل تحاول نفي هذا الموضوع بعد ردود الأفعال السلبية الإقليمية والدولية عقب ضرب المستشفى المعمداني والخسائر التى وقعت، كما أن إسرائيل تستهدف بشكل واضح وصريح تهجير السكان إلى مناطق الجنوب.