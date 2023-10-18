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ليلى عبد المجيد: تقارير ومعالجة BBC لجرائم إسرائيل بغزة متحيزة وتفتقد للمهنية

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 11:46 ص
ليلى عبد المجيد: تقارير ومعالجة BBC لجرائم إسرائيل بغزة متحيزة وتفتقد للمهنية الدكتورة ليلى عبد المجيد
كتب محمد صبحى

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قالت الدكتورة ليلى عبد المجيد عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق، إن الإعلام الغربى ومن بينه الـ bbc متحيزة بشكل كبير فى المعالجة المهنية للأحداث فى قطاع غزة  وشاهدت بعض تقاريرها تحيز فى المعالجة مؤكدة أنه لم يتم العمل بالمعايير المهنية لعرض الحقيقة وما يحدث وخلفياته ، كما تتناول موضوعات كل الهدف منها أن كل الأحداث بسبب  محاربة الإرهاب المتمثل فى حماس ولكن لا تتطرق إلى ما يحدث الآن من جرائم واعتداءات على المدنيين الآمنين فى قطاع غزة وضرب المستشفيات وإبادة الشعب الفلسطينى .
 
وأضافت الدكتورة ليلى عبد المجيد، أن ما  يحدث فى فلسطين يفوق الوصف وأنه من غير المتصور أن يكون العالم الغربى فى غيبوبة وأن إسرائيل من حقها الدفاع عن نفسها ، وما يحدث قتل الفلسطينين والنساء والأطفال والشباب وما يحدث فوق الوصف والعالم يغض عينه عن تلك الجرائم وما يحدث غير طبيعى.
 
وتابعت الدكتورة ليلى عبد المجيد، أن التغطية الإعلامية فى الغرب تسير فى طريق بعيد عن الحقيقة،  وبعض الجامعات عندما خرج الطلاب خرجوا فى مظاهرات للدفاع عن الفلسطينين وجدت معارضة من رعاة الجامعات بحجة أن ذلك يؤثر على نفسية اليهود بالجامعة مؤكدة أن التغطية الإعلامية متحيزة ولا تتفق مع المعايير المهنية .
 
وشددت الدكتورة ليلى عبد المجيد ، نحتاج إلى أن نخاطب العالم مشيدة بتغطية القاهرة الإخبارية للأحداث العالمية إذ تقدم تغطية متميزة، مطالبة بترجمة الحلقات والتغطية للغات الأخرى حتى تتمكن من مخاطبة العالم.
 






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