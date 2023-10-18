كيف يمكن أن يؤدى "الباديكير" إلى نقل العدوى وما طرق الوقاية؟

فاطمة ياسر

إذا كنت من النساء اللاتي يهتممن بإجراء الباديكير في الأظافر بشكل دائم للحصول علي مظهر جيد، فهذا التقرير سيساعدك في معرفة بعض الأمور غير الصحية يجب عليك توخي الحذر منها، حيث أوضح الدكتور حسن الفكهاني استشاري الجلدية والتناسلية في كلية طب المنيا، أن الكثيرات يسعين للظهور بأجمل إطلالة فيقمن بالذهاب لصالونات التجميل، ولكن للطب أقاويل أخرى حول الباديكير، لأنها قد يعرضهن لأضرار صحية.

وأشار استشاري الجلدية والتناسلية، أن تنظيف وتهذيب الأظافر أي عمل "الباديكير" في صالونات التجميل قد يكون سببا في انتقال بعض الأمراض، منها أمراض فطرية وأخري فيروسية.

وأوضح أن نزع الزوائد الجلدية الموجودة بين أجناب الأظافر ولحم الأصابع يعرضك للإصابة بالتهابات صديدية شديدة، في حالة إزالته بطريقة خاطئة، ويجب علاجه عن طريق أخذ المضادات الحيوية، والعديد من العلاجات الأخرى المهمة للتخلص من الصديد والالتهابات.

وقدم الفكهاني، أبرز الحيل للتخلص من هذه المشكلة، وهي عن طريق وضع الأدوات الشخصية الخاصة بك في ماء مغلي قبل الاستخدام، وبعده، فأنت بهذه الطريقة تقضي علي الفيروسات وأيضا تقضي علي تراكم أي فطريات.