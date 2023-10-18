كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان تجرى تدريبات جوية مشتركة للمرة الأولى

سول (أ ش أ)

تخطط كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان لإجراء مناورة جوية مشتركة لأول مرة بالقرب من شبه الجزيرة الكورية الأسبوع المقبل، وسط مجهودات تعزيز التعاون الأمنى الثلاثى ضد التهديدات الكورية الشمالية.

وذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب) أنه من المقرر إجراء التدريبات الجوية الثلاثية يوم الأحد فوق شبه الجزيرة الكورية ، بمشاركة القاذفة الاستراتيجية الأمريكية بي-52 الموجودة حاليا في كوريا الجنوبية.

وقال مصدر مطلع "إن التدريبات الجوية المشتركة التي تشارك فيها القوات الجوية الكورية الجنوبية والأمريكية واليابانية ستتكون من عمليات تحليق تنسيقية مع الطائرات المقاتلة المرافقة من طراز بي-52 من الدول الثلاث".

وكانت القاذفة النووية بى-52 قد هبطت في كوريا الجنوبية للمرة الأولى أمس الثلاثاء، بعد أن قامت بعرض خلال معرض تجاري دفاعي يقام كل عامين في البلاد وشاركت في تدريبات جوية مشتركة مع الطائرات المقاتلة الكورية الجنوبية.

ورغم أن القاذفة بي-52 التي تعد أصلا استراتيجيا رئيسيا أمريكيا قد تم نشرها في شبه الجزيرة الكورية للمشاركة في تدريبات جوية مشتركة مع سلاح الجو الكوري في السابق، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي تهبط فيها في قاعدة جوية بالبلاد.

وخلال تدقيق برلماني تم الأسبوع الماضي، قال الجنرال كيم سيونغ-غيوم رئيس هيئة الأركان المشتركة إن كوريا والولايات المتحدة واليابان تخطط لإجراء تدريبات جوية مشتركة كجزء من جهود توسيع التنسيق الأمني الثلاثي.

وتأتي الخطوة الأخيرة بعدما اتفق زعماء الدول الثلاث في قمتهم في كامب ديفيد أغسطس الماضي على تعزيز التعاون الأمنى استجابة للتهديدات النووية والصاروخية المتصاعدة من قبل كوريا الشمالية.

وأجرت سول وواشنطن وطوكيو الأسبوع الماضي تدريبات حظر بحري ثلاثية في المياه جنوب شبه الجزيرة الكورية للمرة الأولى في 7 سنوات.