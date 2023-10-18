"قضية القضايا".. الرئيس السيسي محذرًا: فكرة التهجير تجعل إقامة الدولة الفلسطينية غير قابلة للتنفيذ (فيديو)

رامى محيى الدين

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: لا نبرر أبدا أي عمل يستهدف أي مدنى، لكننا نتحدث ونحن نتناول هذه القضية والتي نعتبرها قضية القضايا، القضية قضية منطقتنا بالكامل ولها تأثير كبير جدا على الأمن والاستقرار.

وأكد أن هناك رأى عام عربى وإسلامى داعم جدا لهذا الأمر ويتابع بشدة كل ما يحدث فيها، إذن فكرة النزوح أو تهجير الفلسطينيين من القطاع إلى مصر معناه ببساطة أنه سيحدث أمر مماثل هو تهجير الفلسطينيين من الضفة إلى الأردن، وبالتالي يبقى فكرة الدولة الفلسطينية التي نتحدث عليها، والتي يتحدث عنها المجتمع الدولى كله غير قابلة للتنفيذ.. غير قابلة للتنفيذ لأن الأرض موجودة لكن الشعب غير موجود، وبالتالي أنا أحذر من خطورة هذا الأمر.