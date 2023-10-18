اليوم السابع
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الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 06:54 م
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"قضايا الدولة" تندد بالجرائم الإسرائيلية تجاه قطاع غزة وتؤيد موقف الرئيس السيسى

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 06:19 م
"قضايا الدولة" تندد بالجرائم الإسرائيلية تجاه قطاع غزة وتؤيد موقف الرئيس السيسى غزة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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ندد المستشار مسعد عبد المقصود الفخرانى، رئيس قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة والعاملين بها، بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل على مرأى ومسمع من العالم تجاه أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق والمدنيين العزل بقطاع غزة، من جرائم حرب الإبادة الجماعية والتجويع والحصار وتهجيرهم قسريا بغرض تصفير وتصفية القضية الفلسطينية، وهدم للمنازل على قاطنيها وكلها تشكل جرائم حرب تخالف أحكام القانون الدولي العام والإنساني واتفاقيات جنيف، والقيم الإنسانية والدينية والاعلانات والمعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
 
وتستوجب كلها المحاكمة الجنائية الدولية لما تمثله هذه الجرائم من اعتداء غاشم على الإنسانية ومخالفة صارخة لكل القوانين والأعراف الدولية.
 
لذا فإن الهيئة في هذا الموقف الدقيق ودوما تعلن كامل تأييدها وثقتها الكاملة فيما يراه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية من قرارات وإجراءات تحقق حماية كامل الأراضي المصرية من أي اعتداء خارجي عليها ودعم الشعب الفلسطينى الشقيق في محنته الحالية.
 
رحم الله شهداء فلسطين رحمة واسعة وأسكنهم فسيح جناته وألهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، ونسأل الله للمصابين منهم الشفاء العاجل.
 
حفظ الله مصر والعالم العربي من كل سوء ورد كيد المعتدين.
تحيا مصر.تحيا مصر. تحيا مصر 
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
 
 






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