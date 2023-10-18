قانوني: تقرير bbc هو السبب في قتل الأبرياء والجرحى بمستشفي المعمداني

كتب - أحمد عبد الهادى

قال الخبير القانوني أشرف ناجي المحامي، إن قناه البي بي سي لها تاريخ أسود فى نشر الشائعات والأكاذيب والتضليل ضد الدول العربية بشكل عام، ومن بينها مصر بشكل خاص.

وأكد ناجي، قناة bbc مسؤوله مسؤلية قانونية مباشرة وغير مباشرة عن قتل المئات من المدنيين والجرحي في مستشفى المعمداني، لما نشرته من تقرير موجه ومحرض علي قتل الأبرياء بزعمها كذبا أن حماس تبني الانفاق تحت المستشفيات والمدارس، وبالطبع هذه تعتبر من الجرائم ضد الإنسانية والتي يختص بها مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية بشأن محاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية ومن يحرض علي ارتكابها مثل قناه البي بي سي، بسبب ما نشرته كذبا عن وجود انفاق تحت المدارس والمستشفيات، وهو ما يورطها رسميا في مسألة قانونية عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء من الأطفال والمدنيين الفلسطنيين، وهو ما يوجب محاكمه مسؤلي هذه القناه عن هذا التحريض المتعمد ضد الأطفال والمدنيين الفلسطنيين.

واستكمل ناجي، يجب علي مجلس الأمن والمجتمع الدولي والأمم المتحدة تحمل دورها ومسؤليتها نحو الوقف الفوري لإطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة والمدنيين الفلسطنيين حتي لا تدهور وتسؤ الأوضاع أكثر مما هي عليه الآن.