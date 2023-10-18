قانونى: الهدف من تقرير BBC تمهيد التبرير للرأى العام الغربى عن مجازرها بحق الشعب الفلسطينى

كتب - أحمد عبد الهادى

حالة من الاستياء والغضب تسيطر على مواقع التواصل الاجتماعي، ضد شكبة بي بي سي بعد تناولها تقارير صحفية كاذبة وغير دقيقة حول وجود أنفاق لحركة حماس أسفل المدارس والمستشفيات وهو ما دفع الاحتلال الإسرائيلى إلى قصف مستشفى المعمدانى، الذى كان يحتمى فيه العزل والإطفاء والنساء والمرضى.

يقول الهيثم سعد المحامي، من المعروف إن bbc تدار من خلال المخابرات البريطانية، وإن الهدف من التقرير هو التمهيد بالتبرير للرأي العام الغربي بهذه المذابح التى يرتكبها الجيش الاسرائيلي ضد المدنيين.

تابع الهيثم، التقرير نفسه لم يؤكد أن هناك انفاق ولكنه تسأل، وبالتالي اسرائيل ذاتها قالت انه ليس عندها اي معلومات استخباراتية عن أماكن اختباء عناصر حركة حماس، وبالتالي فاسرائيل تعمدت قصف المستشفى، وهي تعلم أنها سوف تقتل المدنيين الأبرياء والأطفال والنساء ويؤكد ذلك إن المستشفى قد تلقى تهديد قبل الحادث بساعة من الجيش الإسرائيلي، وطالب بإخلاء المستشفي وهذا انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف ويعد جريمة حرب يستوجب المعاقبة وفقا للمواد ١٨ و١٩ و٢٠ و ٢١ و٢٢ من الباب الثاني الخاص بالحماية العامة للسكان من بعض عواقب الحرب من اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين فى وقت الحرب والمؤرخة ١٢ أغسطس ١٩٤٩.