فنان قنائي يرسم علم فلسطين بالرمال داخل زجاجات صغيرة دعما للأشقاء..صور

قنا صابر سعيد

كلُ يدعم القضية الفلسطينية، فالشاب الذي يمكث لساعات بمدينة قنا يشكل الرمال كيفما يشاء لتخرج في النهاية منظرًا فنيًا بديعًا داخل زجاجات صغيرة تجذب انتباه المارة والطلاب في المدينة، هذه المرة يرسم علم فلسطين داخل الزجاجة بالرمال الملونة دعمًا للقضية الفلسطينية وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع عزة.

تعلم الشاب الرسم على الرمال منذ سنوات وأصبحت صنعة يمتهن من خلالها ويوفر مصدر رزق له ولأسرته ليعود في نهاية اليوم محمل بالرزق الذي جلبه من الصنعة، فالرسومات تتنوع ما بين الورود والجمال والأهرامات التي تعبر من المعالم السياحية في مصر.

وقال محمد حسن شاب قنائي، إن فكرة الرسم على الرمال لعلم فلسطين جاءت بعد الأحداث الجارية في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ عدة أيام، حيث لاقت استحسان الزبائن كما طلب العديد منهم رسم العلم وعبارات لفلسطين داخل الزجاجات للاحتفاظ بها وعرضها أيضًا أمام الجميع.

وأوضح حسن، أنه تعلم ذلك النوع من الفن منذ ما يزيد عن 15 عاما وذلك بعد تعلمه في محافظة البحر الأحمر وتقديم ذلك النوع من الفن والرسم داخل الزجاج للأهرامات والآثار المصرية والورود وكتابة الأسماء للأجانب والزوار الذين يترددون على مدينة البحر الأحمر، وبعد أعوام استقر في مدينة قنا واستكمل العمل في الرسم بالرمال.

وأشار محمد حسن، إلى أنه الحرفة تحتاج إلى الممارسة حتى يتمكن الصانع من إجادة الرسم داخل الزجاجة بالرمال التي تأتي من أماكن خاصة وتلون بالعديد من الألوان الزاهية وتأتى الرمال من سيناء حيث يعمل على تلوينها بطريقة خاصة حتى يتمكن من إخراج أكثر من لون للرمال بالإضافة إلى اللون الأصلى، والزجاجات يشتريها من أحد التجار المتخصصين فى بيع زجاجات صغيرة الحجم كما يقوم بشراء زجاجات أخر أكبر حجما يفضلها الزبائن.

الشاب ممسك بزجاجة داخلها علم فلسطين



أثناء رسم علم فلسطين



يرسم علم فلسطين بالرمال



محمد فنان قنا



محمد شاب يرسم بالرمل في قنا



