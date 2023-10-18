غرفة الصناعات الكيماوية تؤكد دعم الرئيس السيسى في القضية الفلسطينية

كتب - إسلام سعيد

أعلنت غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية وجميع العاملين بالغرفة عن تأييدهم لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، للوقوف أمام العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وتقديم الدعم الكاملة للرئيس في رفض تهجير سكان غزة إلي سيناء .

وقال الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، أن الغرفة بكامل أعضائها وشركاتها تؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة قرارته بشأن رفض التهجير من غزة.

وأضاف الجبلي، في بيان خاص بالغرفة اليوم، أنه يؤيد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي من شأنها حماية أرض مصر من المخاطر والحرب مع إسرائيل وانهاء مسيرة سلام استمرت عقودا، وحماية سيناء من مخطط تحويلها لمسرح حرب وعمليات عسكرية.

وأكد رئيس الغرفة، أن القيادة السياسية تحظي بتأيد قوي من كافة الغرف الصناعية باتحاد الصناعات وكذلك الشعب المصري بشكل عام في جميع القرارات التي من شأنها حماية الوطن ودعم القضية الفلسطينية.

وأعلن اتحاد الصناعات المصرية، تأيدة موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي بالوقوف أمام العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، ومؤكدا دعمه بالتفويض الشعبي والاصفطاف خلفه في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين.

وتحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تهجير المدنيين الفلسطنيين من شمال قطاع غزة إلى الجنوب.

وقال الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، إن "هناك 105 ملايين مواطن مصري، والرأي العام المصري والعربي يتأثر ببعضه البعض، وإذا استدعى الأمر لمطالبة الشعب المصري للخروج للتعبير عن رفض هذه الفكرة فستروا ملايين من المصريين يخرجون للرفض ودعم الموقف المصري في هذا الأمر".

وتابع أن "الهدف النهائي من عملية منع المياه والوقود والكهرباء ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع هو نقل المواطنيين الفلسطينيين إلى مصر، وهذا أمر نرفضه، ونرفض تصفية القضية الفلسطينية".