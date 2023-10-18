عودة مياه الشرب لـ3 مناطق بالقاهرة بعد انتهاء تغيير صرف بشارع الفسطاط

كتب سيد الخلفاوى

أعلن شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه تم الإنتهاء من أعمال تغيير مسار خط صرف صحى قطر 600 مم أسفل كوبرى العاشر بشارع الفسطاط الجديد بمصر القديمة، وذلك قبل الموعد المحدد بساعتين وجاري الآن ضخ المياه .

وشهدت 3 مناطق بالقاهرة، انقطاع مياه الشرب من التاسعة مساء امس الثلاثاء، وكا ذلك بناءاً على طلب شركة الصرف الصحى بالقاهرة لأعمال تغيير مسار خط صرف صحى قطر 600مم اسفل كوبرى العاشر بشارع الفسطاط الجديد بمصر القديمة.

وأكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة انه ترتب على ذلك انقطاع المياه عن مناطق (زهراء مصر القديمة – اسطبل عنتر – خارطة الشيخ مبارك).

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع، كما أكدت الشركة انها دفعت بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.