اليوم السابع
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الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 02:41 م
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طلاب جامعة المنصورة ينظمون وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطينى.. صور

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 02:21 م
طلاب جامعة المنصورة ينظمون وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطينى.. صور جانب من الوقفة التضامنية
الدقهلية شريف الديب

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نظم طلاب جامعة المنصورة وقفة تضامنية مع غزة، داخل الحرم الجامعي تنديدا بالعدوان الغاشم والمجازر التى شهدها القطاع من الجيش المحتل.

وردد الطلاب هتافات تضامنية مع أهالى قطاع غزة والقضية الفلسطينية بالروح بالدم نفديك يا أقصي الله واكبر الله وأكبر.
 
ووقف المئات من الطلاب أمام كلية تجارة بجامعة المنصورة وانضم العديد من الطلاب من مختلف الكليات ورفعوا أعلام فلسطين والشاب الفلسطينى.
 
جدير بالذكر أن السفير الفلسطيني بالقاهرة، قد وجه الشكر لمصر، قائلا إن مصر هى الشقيقة الكبرى التي تحرص منذ البداية على الوقوف مع الشعب الفلسطيني، والرئيس عبد الفتاح السيسي قد تلقى وأجرى اتصالات مع زعماء وقادة دول عديدة لوقف هذا العدوان الإسرائيلي الذي يتعرض له قطاع غزة.
 
وقال السفير دياب اللوح، خلال تصريحات سابقة، إن "ما يجري في قطاع غزة الآن هو حرب إبادة جماعية ممنهجة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وأبعاد"، مشيرا إلى أن "ما يجرى فى قطاع غزة جريمة حرب كاملة الأركان ومجازر دموية بشعة ترتكبها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى".
 
 
الوقفة التضامنية
الوقفة التضامنية

جانب من الوقفة التضامنية
جانب من الوقفة التضامنية

 







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غزة الآن



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