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طقس الإسكندرية اليوم.. معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا والصغرى 20 درجة

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 10:16 ص
طقس الإسكندرية اليوم.. معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا والصغرى 20 درجة طقس الإسكندرية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الأربعاء ،انخفاضا فى درجات الحرارة، ويسود طقس معتدل نهارا مائلا للبرودة ليلا، وتسجل درجات الحرارة اليوم، العظمى 27 درجة  ،والصغرى تسجل 20 درجة.
 
تتوقع هيئة الارصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء طقسا مائلا للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حارا على جنوب الصعيد، لطيفا فى أول الليل مائلا للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيفا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم شبورة مائية من (4 إلى 7 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، قد تكون كثيفة أحيانا، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد اليوم انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء على مناطق متفرقة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 19، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 20، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 20.
 

درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم
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