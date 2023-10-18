طرق الوقاية من الحساسية عند الأطفال.. استشارى يوضح

كتبت فاطمة خليل

الحساسية من المشكلات الصحية الشائعة بشكل كبير، وتحدث الحساسية عند استجابة الجهاز المناعي لمادة غريبة مثل: فرو الحيوانات الأليفة، الأتربة، حبوب اللقاح أو نوع معين من الطعام، وتشمل أعراض الحساسية العطس، حكة الأنف، سيلان الأنف، احمرار العين، ويمكن الوقاية من أعراض الحساسية منذ الصغر باتباع بعض النصائح فى السطور التالية.

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، لـ "اليوم السابع" أن الرضاعة الطبيعية تعطى مناعة للطفل وتقلل من انتشار الحساسية ومعدلاتها منذ الصغر.

وأوضح أنه يجب تجنب الإفراط فى إعطاء المضادات الحيوية للأطفال منذ الصغر واستشارة الطبيب قبل أخذ المضاد الحيوي، لأنها تؤدي لزيادة معدل انتشار الحساسية.

وشدد على ضرورة التغذية الجيدة للطفل بتناول الطعام الصحي قليل الدسم والسكر والغني بفيتامين سي والزنك بشكل خاص لتعزيز مناعته بشكل كبير وعدم تربية الحيوانات الأليفة فى المنزل لتجنب الحساسية.

وأكد أن ارتداء الطفل ملابس قطنية ضرورى لأن الوبريات و الألياف الصناعية تزيد الحساسية، مع منع أى نوع طعام يتحسس الطفل منه وكل ما سبق يسمى المعالجة البيئية أى تجنب المثيرات التى تسبب الحساسية .

ونصح بممارسة الرياضة للأطفال لتنشيط الدورة الدموية لديهم والنوم جيدا والابتعاد عن التدخين السلبي.