اليوم السابع
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الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 07:05 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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صواريخ "أتاكمس" المرسلة إلى أوكرانيا مجهزة برأس حربى عنقودى

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 07:00 ص
صواريخ "أتاكمس" المرسلة إلى أوكرانيا مجهزة برأس حربى عنقودى الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

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أفادت وسائل إعلامية بأن صواريخ "أتاكمس" التكتيكية، التي تلقتها كييف سراً من واشنطن قبل بضعة أيام، مجهزة برأس حربي عنقودي.

وجاء في تقرير الوكالة، الذي نشر الثلاثاء، أنه نظراً لمخاوف الإدارة الأمريكية بشأن التصعيد المحتمل للتوتر مع روسيا، فإن الصواريخ التي أرسلت إلى كييف لها مدى أقصر قليلاً، لكنها مجهزة برأس حربي عنقودي.

وأوضح مسؤول أمريكي رفيع المستوى لم يذكر اسمه للوكالة أن تسليم الصواريخ تم سرا عن عمد، ووفقا لخطط الولايات المتحدة، كان ينبغي اكتشاف ذلك بعد أول استخدام للصواريخ.

وفي وقت سابق، أعلن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك ساليفان أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرر عدم تزويد قوات كييف بصواريخ "أتاكمس" حاليا، وتزويدها بقدرات "كبيرة" للدفاع الجوي، بحسب قوله.

وأكد جيك ساليفان في مؤتمر صحفي الخميس أن الرئيس الأمريكي "قرر أنه لن يزود (كييف) بصواريخ " ATACMS"، لكنه لم يستبعد هذا الاحتمال مستقبلا".

بدورها، تؤكد روسيا أن إمداد "الناتو" أوكرانيا بالأسلحة "لعب بالنار" وتحريض يؤجج الأزمة ويقوض فرص السلام، وقد يؤدي إلى حرب نووية لا تحمد عقباها.

كما حذرت وزارة الدفاع الروسية الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتوعدت بحرقها فور وصولها إلى أوكرانيا أو ظهورها في ساحات القتال، كما حرقت الدبابات والمدرعات الغربية التي عوّلت كييف عليها كثيرا.







حرب روسيا واوكرانيا

روسيا

اوكرانيا

كييف

موسكو

أتاكمس

الناتو



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