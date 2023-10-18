اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 03:23 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

شروط التقدم للالتحاق بالدفعة الـ 12 للدراسة بموقع إعداد المفتين عن بُعد

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 03:00 ص
شروط التقدم للالتحاق بالدفعة الـ 12 للدراسة بموقع إعداد المفتين عن بُعد
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت دار الإفتاء عن بدء تلقى طلبات الالتحاق للدفعة الثانية عشرة للالتحاق بالدراسة بموقع إعداد المفتين عن بُعد.
 
يقدم الموقع نظامًا تأهيليـًّا وتدريبـيـًّا على الإفتاء باستخدام تكنولوجيا التعليم الإلكتروني على الأسس العلمية الدقيقة، والمعايير التربوية الحديثة، مدته ثـلاث سنوات دراسية، وتـشرف على الموقع لجنة علمية مُشكَّلة من كبار علماء الأزهر الشريف.
 
شروط القبول:
 

أن يكون حاصلًا على ليسانس من إحدى الكليات الشرعية بجامعة الأزهر أو ما يعادلها  بتقدير جيد على الأقل.أن يجيد التعامل مع الحاسب الآلي.

أن يجتاز امتحان القبول (المقابلة الشخصية).

الأوراق المطلوبة

صورة شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.

صورة البطاقة الشخصية (للمصريين) وصورة جواز السفر لغير المصريين.

عدد (6) صور شخصية.طلب التحاق من المتقدم أو السفارة التابع لها باسم مفتي جمهورية مصر العربية.

صور (الشهادة / الشهادات) العلمية التي حصل عليها موثقة أو مستخرج رسمى منها .

السيرة الذاتية.

يتم الاطلاع على الأصول وقت التقديم، كما يجب أن تكون كل الأوراق لغير المصريين موثقة ومعتمدة من السفارة المصرية.

site2-kabol-2023






إعداد المفتين عن بُعد

دار الإفتاء

جامعة الأزهر

مفتي جمهورية مصر العربية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة