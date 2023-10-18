سيدات الأقصر يهتفن بحماس لدعم فلسطين وتأييد قرارات الرئيس السيسي.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

اشعلت الفتيات والسيدات فى ساحة أبو الحجاج الأقصرى، الوقفة التضامنية لدعم فلسطين فى مواجهة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، والإعلان عن تأييد القيادة السياسية والرئيس السيسى فى القرارات المقبلة.

توافدت حشود شبابية ومن الرجال والسيدات قادمة من كافة مدن وقرى محافظة الأقصر، على ساحة أبو الحجاج الأقصرى للإعلان عن دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطينى فى غزة، وتأييد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة المقبلة.

كما انطلقت سيدات الأقصر فى وقفة تضامنية مع فلسطين فى ساحة أبو الحجاج الأقصرى، بالهتافات للتنديد بالعدوان الغاشم على غزة، ورفعوا أعلام مصر وفلسطين وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتأييد قراراته.

ونظم شباب محافظة الأقصر، مساء اليوم الأربعاء، بحضور عدد من مسئولى الأحزاب السياسية والتحالف الوطنى للعمل الأهالى التنموى وقفة إحتجاجية فى ميدان أبو الحجاج الأقصرى للتضامن مع الشعب الفلسطينى حيث شارك العديد من المحامين للتنديد بما ارتكبه العدوان الإسرائيلى من مجزرة بشرية بحق الأشقاء الفلسطينيين بغزة وقصف المستشفيات والمنازل وقتل الأطفال والنساء والأسر، ولتأييد موقف مصر والرئيس السيسى من القضية الفلسطينية إجمالًا.

وجاء ذلك لتأييد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى برفضه القاطع لمجرد التفكير فى تهجير الاشقاء الفلسطينيين قسريا من أرضهم، وبالأخص إلى مصر، الأمر الذى اذا تم سينقل فكرة المقاومة لسيناء وسيؤدى إلى مزيد من الهجمات على إسرائيل من مصر وسيصبح مبررا لهجمات إسرائيلية على الأراضى المصرية، وأكدوا على أن مصر ستظل دولة سلام ذات السيادة التامة على أراضيها.



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