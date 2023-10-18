اليوم السابع
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الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 01:20 م
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"سمرقند" عاصمة السياحة الثقافية لرابطة الدول المستقلة فى عام 2024

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 01:05 م
"سمرقند" عاصمة السياحة الثقافية لرابطة الدول المستقلة فى عام 2024 سمرقند
رسالة سمرقند – رباب فتحى

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قرر مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة تنفيذ البرنامج المشترك بين الدول "العواصم الثقافية للكومنولث" فى جمهورية أوزبكستان، معلنا مدينة سمرقند عاصمة ثقافية لرابطة الدول المستقلة فى عام 2024.

 

تم توجيه حكومات الدول الأعضاء فى رابطة الدول المستقلة لتقديم المساعدة فى تنظيم مشاركة ممثلى دولهم فى أحداث البرنامج.

 

وتنعقد الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية فى الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر فى المجمع السياحى "طريق الحرير سمرقند".

 

ويوجد اليوم فى سمرقند 14 معلمًا أثريًا، و410 معالم معمارية، و23 معلمًا، و36 معلمًا أثريًا، وفى المجمل يوجد 483 موقعا من التراث المادى والثقافى فى المدينة.

 

ويشارك فى هذا التجمع أكثر من 130 دولة. ويتضمن جدول الأعمال منتدى دوليا للاستثمار، ومنتدى تعليميا دوليا، وحفل توزيع جوائز "أفضل القرى السياحية"، والعديد من الجلسات العامة والفعاليات الثقافية.

 

وتعد سمرقند، التى كانت مدينة محورية على طريق الحرير القديم وكانت بمثابة عاصمة للإمبراطورية التيمورية خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر، هى واحدة من أهم المراكز الثقافية والسياحية فى آسيا.

 

تشتهر المدينة بتاريخها الغنى وعجائبها المعمارية وتراثها الثقافى، وتجذب العديد من السياح العالميين المهتمين بسردها التاريخى وجمالياتها الثقافية.

 







سمرقند

اوزبكستان

عاصمة الثقافة العالمية

طريق الحرير

منظمة السياحة العالمية

عاصمة الثقافة لرابطة الدول المستقلة



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