زراعة الشرقية: حصاد 15 ألف فدان من محصول القطن.. وسعر القنطار يسجل 15700 جنيه

الشرقية- فتحية الديب

قال المهندس أشرف طه نصير مدير عام الزراعة بالشرقية، إن موسم جنى القطن هذا العام مبشر بالخير لارتفاع سعر القنطار مما يعود بالربح الوفير على المزراعين، منوها أنه تم حصاد 15 ألف فدان من الجنية الأولى.

وأردف، أن سجل سعر قنطار القطن، هذا العام بلغ 15700 جنيه فى فعاليات أول مزاد علني للتداول على محصول القطن، وذلك يعد أعلى سعر سجله القنطار خلال المزاد.

ونوه، أنه تم إقامة المزاد لمحافظات وجه بحرى بإدارة التعاون الزراعى بمحافظة الدقهلية، تم فتح المزاد بسعر 5500 جنيه للقنطار، للتداول على 3857 كيس بإجمالى 4890 قنطار، مؤكدا: تم زراعة 43 الف و 500 فدان بمحصول القطن هذا العام، بتقاوى منتقاة من صنف جيزة ٩٤ الذي يتميز بالنمو الثمري عن الخضري وغزارة ثمارة وملائمته للظروف الجوية ومقاومته للأمراض.