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رئيس نادى القضاة يندد بالاعتداء الإسرائيلى على غزة ويؤيد قرارات الرئيس السيسي

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 03:26 م
رئيس نادى القضاة يندد بالاعتداء الإسرائيلى على غزة ويؤيد قرارات الرئيس السيسي المستشار محمد عبدالمحسن رئيس نادي القضاة
كتب: محمد أبو ضيف

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ثمّن المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر، موقف القيادة السياسية المصرية إزاء تطورات العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، مشيدا بموقف مصر القوي بدعم القضية الفلسطينية ورفض تصفيتها، مع التشديد الحاسم على حماية الأمن القومي المصري ومقدرات الوطن واستقراره.
 
وقال المستشار محمد عبد المحسن – في بيان له اليوم – إن المساعي والجهود الحثيثة التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في سبيل وقف العدوان الإسرائيلي وفتح الباب أمام تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى سكان قطاع غزة، محل إجماع وطني وتقدير دولي لا تخطئه العين.
 
 
 
وشدد رئيس نادي القضاة على أن العدوان العسكري الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، إنما يطال في المقام الأول المدنيين العُزل من السلاح، على نحو يمثل عملا إجراميا يستوجب المساءلة الدولية، مشيرا إلى الرفض الجامع لكل المخططات الإسرائيلية التي تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من غزة نحو الحدود المصرية بهدف إنهاء القضية الفلسطينية العادلة، ومؤكدا أن مثل هذه المخططات تشكل تهديدا غير مقبول للأمن القومي المصري.

 

 







المستشار محمد عبدالمحسن

نادي القضاة

قطاع غزة

الشعب الفلسطيني

الرئيس عبدالفتاح السيسي



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