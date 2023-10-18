رئيسة المفوضية الأوروبية: لا شىء يبرر قصف مستشفى مُكتظ بالمدنيين

كتبت: هناء أبو العز

عبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم الأربعاء، عن رفضها تبرير قصف مستشفى المعمداني في غزة، والذي أودى بحياة المئات من الفلسطينيين المدنيين الأبرياء.

وقالت دير لايين، أمام البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورج الفرنسية، إنه لا شيء يمكن أن يبرر قصف مستشفى مكتظ بالمدنيين، مدينة المشاهد "المروعة" في الموقع، مؤكدة أنه يجب إثبات كل الحقائق، ومحاسبة المسؤولين عنها.

من جهته، وصف المستشار الألماني أولاف شولتس، الاعتداء على المستشفى بــ "المروعة"، داعيا إلى تحقيق معمق.

وكتب شولتس على منصة إكس "روعتنى صور هذا الانفجار فى أحد مستشفيات غزة، حيث أصيب وقُتل مدنيون أبرياء، وقلوبنا مع عائلات الضحايا، ومن الضروري إجراء تحقيق معمق في هذا الحادث".