خطة رصف جديدة فى المحلة الكبرى.. اعرف الشوارع المقرر رصفها

الغربية محمد طارق

أعلنت محافظة الغربية برئاسة الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، عن خطة رصف الشوارع والمناطق المدرجة بخطة عام 2024/2023، بحي أول مدينة المحلة الكبرى.

وأدرجت المحافظة، تطوير ورصف شارع ثورة مصر بداية من نعمان الأعصر وحتي نهاية الشارع بطول كيلو متر وعرض 7 متر، تطوير ورصف شارع عادل الرفاعي متفرع من شارع شكري القوتلي حتي شارع الجيش بطول 350 متر وعرض 15 متر، تطوير ورصف شارع الجلاء بداية من ميدان المشحمة وحتي ميدان دمرو بطول 1150 متر وعرض 16 متر، تطوير ورصف شارع أبو الفضل بداية من شارع الحنفي حتي حدود حي أول بطول 300 متر وعرض 10 متر، رصف شارع جاب الله بطول 400 متر، رفع كفاءة شارع الرجبي.