خطاب الرئيس السيسى ورفض دعاوى تهجير الفلسطينيين يتصدر الصحف العالمية

وكالات

سلط موقع globeecho اليوم الأربعاء، الضوء على خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى حذر خلاله من أن "تهجير" الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر قد يؤدي إلى حدوث الشيء نفسه للفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن.

وقال السيسي خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس في القاهرة، إن "فكرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر تعني أن شيئا مماثلا سيحدث وهو تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن"، وبالتالي فإن فكرة الدولة الفلسطينية التي نتحدث عنها غير قابلة للتنفيذ".

وأكد السيسي أن مصر لم تغلق معبر رفح الحدودي منذ بداية الحرب بين حماس وإسرائيل، مشيرا إلى أن "التطورات على الأرض والقصف الإسرائيلي" تسببوا في ذلك.

وأضاف أن "مصر لم تغلق المعبر منذ بداية الأزمة (...) لكن التطورات على الأرض والقصف الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من المعبر حالت دون تشغيله"، فيما دخلت مئات شاحنات المساعدات لسكان غزة انتظروا أمام هذا المنفذ الوحيد بين القطاع الفلسطيني والعالم الخارجي.