حياة كريمة تعلن تأييدها الكامل للرئيس السيسى حيال العدوان على غزة

كتبت أسماء أمين

أعلنت مؤسسة "حياة كريمة" عن استجابتها الكاملة بكافة متطوعيها ومكاتبها الميدانية ودعمها لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونؤكد على جاهزية المتطوعين للاعتصام أمام معبر رفح لحين فتحه ودخول المساعدات وذلك لدعم وتأييد بقاء الفلسطينيين في أرضهم وعدم إجبارهم على التهجير القسري في سيناء.

وكانت مؤسسة حياة كريمة قد ارسلت قافلة محملة بالمساعدات ضمن قوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تتواجد الآن أمام معبر رفح كما يتواجد مجموعة كبيرة من أعضاء مؤسسة حياة كريمة.

وعليه، "نؤكد اعتصام أعضاء مؤسستنا ومتطوعيها أمام معبر رفح حتى دخول المساعدات".

كما نؤكد "أننا مستمرون في حشد جهود الشركاء من المجتمع المدني المصري والدولي وجهود المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص المصري لدعم الأشقاء في قطاع غزة، كما نعلم أن متطوعينا ومتطوعي المجتمع المدني في اعتصام مفتوح أمام معبر رفح من أجل وصول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع".

وتهيب المؤسسة بجموع الشعب المصري بعدم التواني عن دعم القضية الفلسطينية بكافة أشكال التضامن وعلى رأسها تأييد موقف القيادة السياسية المصرية في دعم القضية الفلسطينية ورفض تصفيتها عسكريا، والدعم المادي لتوفير المساعدات الإنسانية والتطوع لدعم جهود الإغاثة للأشقاء الفلسطينيين. وستبقي القضية الفلسطينية في مقدمة أولويات المجتمع المصري والضمير العربي.