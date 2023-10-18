حملة مكبرة لإزالة طواحين الذهب غير المرخصة بصحراء حجازة بقنا

وأوضح الوحش، أن الحملة جاءت بناءً علي توجيهات الدكتور قدري الشعيني رئيس الوحدة وتنفيذا لتعليمات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، موضحا أن أعمالها أسفرت عن إزالة ثلاثة طواحين غير مرخصة يسعي أصحابها الي الكسب السريع دون النظر الي حق الدولة.

وأضاف نائب رئيس المركز، أن رئاسة الوحدة سبق وأن حذرت المواطنين من استخدام هذه المعدات وآلات كونها تستهلك كميات كبيرة من الطاقة والكهرباء، فضلا علي أنها تعد طريق تقليدية لاستغلال معدن نفيس ذا جدوي اقتصادية عالية كمعدن الذهب.