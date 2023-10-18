حشود غفيرة بميادين سوهاج دعما لقرارات الرئيس السيسى حول القضية الفلسطينية

سوهاج محمود مقبول

شهدت محافظة سوهاج اليوم الأربعاء، احتشاد آلاف المواطنين بميدان الشبان المسلمين وسط المحافظة، قادمين من مختلف المراكز والقرى وممثلين لكل فئات المجتمع من عمال وفلاحين وأعضاء النقابات المختلفة وأحزاب وطلاب مدارس وطلاب الكليات وموظفين وسيدات وشيوخ من أجل تأييد قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأكدت الجموع الغفيرة بمحافظة سوهاج والتي احتشدت ورددت الهتافات دعمها الكامل لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن الموقف المصرى من القضية الفلسطينية ورفضه الواضح لاستهداف المدنيين الفلسطينيين الأبرياء والمجازر البشعة التى ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين العزل وثمن أهل سوهاج خلال الاحتشاد الكبير اليوم، إصرار الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدم تصفية القضية الفلسطينية وتفريغها من مضمونها، وتأكيده المستمر على دعمه لأشقائنا فى فلسطين ورفضه لعمليات الإبادة الجماعية المنظمة التى ترتكب.

كما نظم طلاب جامعة سوهاج بالإشتراك مع طلاب من أجل مصر وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطينى، لتأييد موقف مصر والرئيس السيسى من القضية الفلسطينية والموقف الراهن حيال الأزمة التى اندلعت فى قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية، مرددين شعارات بالروح بالدم نفديك يا أقصى، واحد اتنين حق الشهيد فين.

ونظم الطلاب مسيرة بدأت داخل الحرم الجامعى وانتهت بأكبر ميادين المحافظ وسط مدينة سوهاج وسط هتافات تضامنية مع الشعب الفلسطينى، وشارك فى الوقفة الطلبة والطالبات من أبناء جامعة سوهاج وأعضاء هيئة التدريس يتقدمهم رئيس الجامعة الدكتور حسان النعمانى رئيس الجامعة.



جانب من الحشود (1)



جانب من الحشود (2)



جانب من الحشود (3)



جانب من الحشود (4)