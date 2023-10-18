حرق العلم الإسرائيلي خلال وقفة تضامنية مع الأشقاء الفلسطينيين بشبرا الخيمة

القليوبية ـ إبراهيم سالم

شهدت الوقفة التضامنية بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، للتنديد بالمجازر الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، وآخرها استهداف مستشفي الأهلي المعمدانى بعزة، والذى خلف مئات الشهداء من أبناء شعب فلسطين، وكذلك لتأييد موقف مصر والرئيس السيسي من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التى اندلعت فى قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية، كما شهدت حرق العلم الإسرائيلي تأكيدا علي موقف الدعم للدولة الفلسطينية فى مواجهتها للعدو الصهيونى.

وردد المشاركون هتافات منددة بالاعتداءات الغاشمة للاحتلال الإسرائيلى، واستهداف المستشفيات والمدنيين العزل، تضمنت هتافات "القيادة السياسية.. إحنا معاكم فى القضية"، "فلسطين عربية"، و"فلسطين عربية رغم أنف الصهيونية"، وغيرها من الهتافات التى تندد بما يرتكبه العدو الإسرائيلى بحق الأشقاء فى فلسطين.

وأكد المشاركون، أن كل القوانين ترفض ممارسات إسرائيل لإبادة الفلسطينين وطردهم من أراضيهم، مرددين شعارات «عاشت فلسطين» و«لا للإبادة الجماعية للفلسطينين».

وأكد المشاركون رفضهم التام لما يحدث في غزة من مجازر تهدف لإبادة الشعب الفلسطينى، منددين باستهداف جيش الاحتلال لمستشفى الأهلى المعمدانى بغزة وسقوط أكثر من 500 شهيد معظمهم من الأطفال والسيدات والمرضى والعُزل، مشيرين إلى أن المصريين جميعا يرفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، باعتبار أن الأمن القومي المصرى خط أحمر لا يمكن التهاون فيه أو تجاوزه تحت أي ظرف من الظروف.