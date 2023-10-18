تلاحم وطني وتكاتف مسلمي وأقباط كفر الشيخ تأييداَ قرارات الرئيس

شهد ميدان النصر بمدينة كر الشيخ تلاحم وطني، وتكاتف مسلمي وأقباط محافظة كفر الشيخ، ورجال وقيادات الأوقاف والأزهر ورجال الكنيسة، ورجال التعليم بهدف دعم الأشقاء في فلسطين، والالتفاف لدعم تصريحات الرئيس خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، حول رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

كما تواجد الآلاف من أبناء قرى ومراكز المحافظة لدعم القضية الفلسطينية ضد العدوان للجيش الإسرائيلي ضد شعب فلسطين أعزل، حيث ردد المتظاهرون" يسقط قتلة الأطفال، بنرددها جيل وراء جيل بنعاديكي يا إسرائيل».

كما شهد ميدان النصر تزايدًا كبيرًا للغاية للمتظاهرين من أبناء الإقليم، لدعم أبناء الشعب الفلسطيني، مطالبين بفتح الحدود ووصول المساعدات الطبية، والغذائية لشعبنا الشقيق في فلسطين.

يشار إلى أن مصر أدانت بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.

واعتبرت مصر هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكًا خطيرًا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.