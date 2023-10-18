تعليم كفر الشيخ ينظم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطينى

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، مسيرة ووقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني الشقيق وتأييد لمواقف الرئيس السيسى تجاه القضية الفلسطينية، وتفويض الرئيس السيسي في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومي المصري و دعم القضية الفلسطينية.

شارك فى الوقفة محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ والدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربيةوالتعليم، ومصطفى مرعى مدير عام التعليم العام ومحمد السبكي مدير عام التعليم الفني، وضياء الشامي مدير عام الشئون المالية والإدارية وقيادات المديرية ومديرى الإدارات التعليمية والمعلمين فى وقفة تضامن مع الشعب الفلسطيني بميدان النصر بمحافظة كفر الشيخ.

خرجت المسيرة من أمام ديوان عام المديرية، متجهة للوقوف بميدان النصر، لتعلن تضامنها مع أهالي غزة والتنديد بالعدوان الإسرائيلي على أهالي غزة، وأعلن كافة القيادات والعاملين بالتعليم، موافقتهم على قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي وما يتخذه من إجراءات لحماية الأراضي المصرية والحفاظ على الحقوق الفلسطينية.

وأكد محمد عبدالله، وكيل التربية والتعليم بكفر الشيخ، تأييده الكامل لموقف الدولة المصرية والاصطفاف خلف القيادة السياسية، في كافة الإجراءات والتدابير لوقف مخطط تهجير الأشقاء من قطاع غزة إلى أرض سيناء، موضحاً أن عدد كبير من أهالي المحافظة خرجوا للتظاهر تعبيراً عن رفض تهجير الفلسطينيين من غزة، ليكون المعيار الوحيد في ذلك هو السلام العادل، وذلك حفاظاً على مقدرات مصر وأمن وسلامة شعبها.