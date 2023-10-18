تعليم دمياط يشارك بوفد فى وقفة تندد بالاعتداء الإسرائيلى على غزة

دمياط معتز الشربيني

شارك تعليم دمياط بوفد ضم المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم والعلاقات العامة ومجلس الأمناء في الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الشعب الدمياطي بميدان الساعة والتي نددت بالاعتداء الإسرائيلي الغاشم علي الشعب الفلسطيني وسقوط الآلاف المواطنين الأبرياء مابين قتيل وجريح ورفع المشاركون اعلام فلسطين ومصر وترددت هتافات تدعم القياده السياسية وتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي في التعامل مع الأزمة الراهنة.

وكانت جموع المشاركين من أبناء دمياط قد فوضوا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في التعامل مع هذه الأزمة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لردع الاعتداء الإسرائيلي وحماية أمن البلاد ،واكد المشاركون المصريين معاك ياريس

مليونية التفويض.