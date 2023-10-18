اليوم السابع
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الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 04:35 م
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"تعليم الإسكندرية" تؤجل الاحتفال باليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر للحداد على غزة

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 03:20 م
"تعليم الإسكندرية" تؤجل الاحتفال باليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر للحداد على غزة ضحايا غزة
الأسكندرية جاكلين منير

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، تأجيل الاحتفال باليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر المجيد، على أن يتم تحديد الموعد لاحقًا، وذلك نظرًا لحالة الحداد العام التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لمدة ثلاثة أيام بجميع أنحاء الجمهورية حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلى المعمداني بقطاع غزة وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطينى الشقيق. 

وكانت محافظة الإسكندرية قد شهدت اليوم، تظاهرات لنقابة المحامين تنديدا بالقصف اللانسانى على مستشفى المعمدانى بغزة، والانتهاكات الغير انسانية بالقطاع.

 







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