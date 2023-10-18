اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 04:31 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

"تسقط تسقط إسرائيل".. مسيرات حاشدة بالبحيرة لدعم الشعب الفلسطينى.. صور

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 04:20 م
"تسقط تسقط إسرائيل".. مسيرات حاشدة بالبحيرة لدعم الشعب الفلسطينى.. صور مسيرات حاشدة بالبحيرة لدعم الشعب الفلسطينى
البحيرة. ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت منذ قليل، مدينة دمنهور بالبحيرة مظاهرات حاشدة لدعم الشعب الفلسطينى وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى موقفه الحاسم لمواجهة مخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، لأن ذلك بمثابة إنهاء للقضية الفلسطينية للأبد.
 
وقام الآلاف من أهالى البحيرة بتنظيم مسيرة حاشدة انطلقت من مجمع دمنهور الثقافى، وطافت شوارع وميادين المدينة حتى ميدان الاستاد.
 
وتعالت هتافات المشاركين للتنديد بالمخطط الصهيونى بتهجير الفلسطنيين إلى مصر وكذلك دعم الرئيس السيسى فى مواقفه، ومنها "بالروح بالدم نفديك يا فلسطين.. معاك يا سيسي.. فلسطين عربية ..تسقط تسقط إسرائيل .. يسقط يسقط كل عميل".
 
شارك فى المظاهرات النواب محمد زين الدين وهشام الجاهل ومحمد وجيه خالد وهشام فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، والمهندس طارق عبد الشافى، رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء البحيرة.
 
مسيرات بالبحيرة لدعم الشعب الفلسطينى (3)
مسيرات بالبحيرة لدعم الشعب الفلسطينى
 

مسيرات بالبحيرة لدعم الشعب الفلسطينى (5)
 

مسيرات بالبحيرة لدعم الشعب الفلسطينى (6)
 

مسيرات حاشدة بالبحيرة لدعم الشعب الفلسطينى (1)
 

 
مسيرات حاشدة بالبحيرة لدعم الشعب الفلسطينى (3)
 

مسيرات حاشدة بالبحيرة لدعم الشعب الفلسطينى (4)
 

مسيرات حاشدة بالبحيرة لدعم الشعب الفلسطينى (5)
 

 







مظاهرات

دعم فلسطين

البحيرة

دمنهور محافظة البحيرة

غزة الآن



الموضوعات المتعلقة

تضامنا مع فلسطين.. العرض الخاص لفيلم "وداعا جوليا" 23 أكتوبر بدون ريد كاربت

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 03:54 م

تأجيل إقامة العرض المسرحى الغنائى استوديو 46 حدادا على شهداء فلسطين

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 03:53 م

محافظة القاهرة تنكس أعلامها 3 أيام حدادا على شهداء فلسطين

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 03:50 م

حسين الشحات: "والله ما عارف أنام من اللي بيحصل في فلسطين"

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 03:43 م

مسيرات لطلاب جامعة الإسكندرية ترفع أعلام فلسطين وتندد بقصف مستشفى المعمدانى

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 03:33 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة