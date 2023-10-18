"تسقط تسقط إسرائيل".. مسيرات حاشدة بالبحيرة لدعم الشعب الفلسطينى.. صور

البحيرة. ناصر جودة

شهدت منذ قليل، مدينة دمنهور بالبحيرة مظاهرات حاشدة لدعم الشعب الفلسطينى وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى موقفه الحاسم لمواجهة مخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، لأن ذلك بمثابة إنهاء للقضية الفلسطينية للأبد.

وقام الآلاف من أهالى البحيرة بتنظيم مسيرة حاشدة انطلقت من مجمع دمنهور الثقافى، وطافت شوارع وميادين المدينة حتى ميدان الاستاد.

وتعالت هتافات المشاركين للتنديد بالمخطط الصهيونى بتهجير الفلسطنيين إلى مصر وكذلك دعم الرئيس السيسى فى مواقفه، ومنها "بالروح بالدم نفديك يا فلسطين.. معاك يا سيسي.. فلسطين عربية ..تسقط تسقط إسرائيل .. يسقط يسقط كل عميل".

شارك فى المظاهرات النواب محمد زين الدين وهشام الجاهل ومحمد وجيه خالد وهشام فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، والمهندس طارق عبد الشافى، رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء البحيرة.