تساقط أجزاء خرسانية من عقار بجمرك الإسكندرية والحى يرفع الأنقاض لفتح الطريق

الإسكندرية جاكلين منير

تلقى حى الجمرك بالإسكندرية ، بلاغا بتساقط أجزاء خرسانية من عقار بشارع حجازى، دون إصابات، حيث توجهت وحدة الإزالة الفورية إلى العقار، بناء على البلاغ الوارد من إدارة الأزمات والكوارث.

وقامت الأجهزة التنفيذية بالحى، بالتوجه إلى مقر الحادث ووضع حواجز خشبية لتفادى تساقط أجزاء خرسانية أخرى لحماية المواطنين.

وتابعت صباح اليوم المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك، فتح الطريق بشارع الحجارى إثر سقوط أجزاء وإزالة جميع الأجزاء الخطرة من العقار بالتنسيق والتعاون مع إدارة الرصد البيئي بالحى، الإدارة المركزية لتجميل المدينة وجارى الاستكمال لرفع الأنقاض وفتح الطريق أمام المارة.