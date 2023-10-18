اليوم السابع
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بيت العائلة المصرية ببرلين: نفوض الرئيس السيسى للحفاظ على الأمن القومى

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 02:32 م
بيت العائلة المصرية ببرلين: نفوض الرئيس السيسى للحفاظ على الأمن القومى علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية فى ألمانيا
كتب محمود راغب

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أعلن علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية فى ألمانيا، أن الجالية المصرية فى ألمانيا تفوض الرئيس عبد الفتاح السيسى فى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومى المصرى، قائلا: المصريين بالداخل والخارج جيشها وشرطتها ورئيسها إيد واحدة.
 
وحذر الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خطورة تصفية القضية الفلسطينية، قائلا: "إن تصفية القضية الفلسطينية أمر في غاية الخطورة.. لأننا نرى أن ما يحدث في غزة الآن ليس فقط حرص إسرائيل على توجيه عمل عسكري ضد حماس، إنما محاولة لدفع سكان المدنيين إلى اللجوء والهجرة الى مصر.

وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع المستشار الألماني: هتكلم بمنتهي الصراحة .. لكل من يهمه السلام في المنطقة منقبلش كلنا، مش بس في مصر.. نحن دولة ذات سيادة حرصت خلال السنوات الماضية منذ توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل على أن يكون هذا المسار خيارا استراتيجيا نحرص عليه وننميه، ونسعى أيضا على أن يكون هذا المسار داعم لدول أخرى للانضمام اليه.

أكد الرئيس السيسي: "عاوز أقول إن القطاع الآن تحت سيطرة إسرائيل، وخلال السنوات الماضية مش هقول لم تنجح إسرائيل في السيطرة على بناء قدرات عسكرية للجماعات والفصائل الفلسطينية.. لكن عاوز أقول إيه اللى خلى الموضوع يصل لكده؟ هل فيه أفق ودولة فلسطينية كانت خلال العشرين تلاتين سنة اللى فاتت؟..هل نجحنا إنها تخرج إلى النور رغم المبادرات المختلفة والقوانين المختلفة التي صدرت من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، والمبادرات العربية اللى اتقدمت في هذا الشأن على إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح.. وطرحنا ده وتكون فيه قوات أممية والناتو والدول العربية تضمن أمن واستقرار فلسطين وإسرائيل".

 







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