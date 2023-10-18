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بايدن مشيدًا بدور الرئيس السيسي: سنقدم المساعدات لغزة بشكل سريع

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 11:59 م
بايدن مشيدًا بدور الرئيس السيسي: سنقدم المساعدات لغزة بشكل سريع بايدن
كتب أحمد عرفة

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أشاد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إدخال المساعدات لقطاع غزة، موضحًا أنه يجب أن نتحقق من حادثة استهداف المستشفى في غزة.

وأضاف الرئيس الأمريكي خلال كلمة له نقلتها قناة القاهرة الإخبارية: لن أتحدث عن حادثة المستشفى في غزة ما لم يكن لدي معلومات مؤكدة.

وأوضح جو بايدن، أن الحرب في غزة ستفضي إلى قتل الآلاف من الأبرياء، وسنقدم المساعدات لغزة بشكل سريع، متابعًا: "نقولها مجددًا بأننا مع شركائنا لن نتراجع.. وآمل أن نُخْرِج الأميركيين المحتجزين في غزة".

 

 







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