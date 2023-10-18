بايدن: الرئيس السيسي اشترط أن يتم فتح معبر رفح بشكل مستدام

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اشترط فتح معبر رفح للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل مستدام، مضيفا: "السيسي يستحق التقدير الحقيقي لأنه كان متعاونا".
بايدن: الرئيس السيسي اشترط أن يتم فتح معبر رفح بشكل مستدامالأربعاء، 18 أكتوبر 2023 11:37 م
الرئيس الأمريكى جو بايدن
كتب أحمد جمعة
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