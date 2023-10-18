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بايدن: الرئيس السيسي اشترط أن يتم فتح معبر رفح بشكل مستدام

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 11:37 م
بايدن: الرئيس السيسي اشترط أن يتم فتح معبر رفح بشكل مستدام الرئيس الأمريكى جو بايدن
كتب أحمد جمعة

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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اشترط فتح معبر رفح للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل مستدام، مضيفا: "السيسي يستحق التقدير الحقيقي لأنه كان متعاونا".
 






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