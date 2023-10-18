بايدن: الرئيس السيسي اشترط أن يتم فتح معبر رفح بشكل مستدام

كتب أحمد جمعة

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اشترط فتح معبر رفح للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل مستدام، مضيفا: "السيسي يستحق التقدير الحقيقي لأنه كان متعاونا".