وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن إعلان الرئيس الأمريكي جاء خلال زيارته الحالية لإسرائيل، مشيرة إلى أن بايدن بدأ عقب وصوله في إجراء محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أنه من المقرر أن يعقد بايدن في وقت لاحق اجتماعا أوسع مع حكومة الحرب الإسرائيلية.