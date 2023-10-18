وقال البابا فرنسيس "اليوم أيضًا، أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أفكارنا تتجه إلى فلسطين: الضحايا يتزايدون والوضع فى غزة يائس، من فضلكم افعلوا كل ما هو ممكن لتجنب كارثة إنسانية".

كما أعرب البابا عن قلقه بشأن احتمال اتساع نطاق الصراع في أعقاب قصف المستشفى الذي يلقي كل جانب باللوم فيه على الجانب الآخر، بحسب وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.

وأضاف: "إن التوسع المحتمل للصراع أمر مثير للقلق، في حين أن العديد من جبهات الحرب مفتوحة بالفعل في العالم ... فلتصمت الأسلحة، ولتسمع صرخة السلام للفقراء والشعوب والأطفال .. أيها الإخوة والأخوات، الحرب لا تحل أي مشكلة، إنها لا تزرع إلا الموت والدمار، وتزداد الكراهية ويتضاعف الانتقام".