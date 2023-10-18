انقلاب سيارة نقل محملة " فول " أعلى الطريق الدائرى بالجيزة

كتب عبد الرحمن سيد

شهد الطريق الدائرى بالجيزة حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالفول، أمام القادم من المريوطية والطريق الزراعى، اتجاه طريق الواحات والطريق الصحراوى، وهو ما تسبب فى كثافات مرورية.



وعلى الفور انتقل قيادات الإدارة العامة للمرور إلى مكان الحادث، وجارى العمل علي سحب الكثافات المرورية لحين رفع آثار الحادث.





