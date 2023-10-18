انطلاق فعاليات المؤتمر العالمى الثامن للإفتاء بمشاركة أممية وعلماء ومفتين من 100 دولة

كتب لؤى على وفاطمة محفوظ - تصوير ماهر اسكندر

انطلقت منذ قليل فعاليات المؤتمر العالمي الثامن لدار الإفتاء المصرية، تحت مظلة الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت عنوان "الفتوى وتحديات الألفية الثالثة"، الذي تستمر فعالياته على مدار يومَي 18-19 من أكتوبر الجاري.

يمثل المؤتمر نقطة انطلاق مهمة في مناقشة آليات مواجهة تحديات الألفية الثالثة على كافة الأصعدة والمجالات، وبيان ارتباط الفتوى بهذا الشأن، وكيف تأخذ بعين الاعتبار تلبية حاجيات الأفراد في ظل ما يواجه العالم من تحديات.

ويشهد المؤتمر في نسخته الثامنة تمثيلًا عالي المستوى من منظمات أممية ووزراء وسفراء ورجال الدولة وكبار المفتين من مائة دولة على مستوى العالم، وتهدف مناقشاته إلى إبراز دور الفتوى في القضايا الإنسانية المحورية، وتحديد أخطر التحديات التي تواجهها البشرية في الألفية الثالثة، ودعم التوجهات العالمية لمواجهة التحديات الصحية والاقتصادية وغيرها.

يعرض المؤتمر في مستهل فعالياته فيلمًا تسجيليًّا يوضح أن المتغيرات في مطلع الألفية الثالثة ألقت المزيد من المسئوليات والأعباء على علماء الأديان عمومًا وعلى القائمين بالتجديد وبالإفتاء خصوصًا، وأن الفتوى ومؤسساتها هي الأكثر تفاعلًا مع المتغيرات والمستجدات والنوازل.

ويلي ذلك الجلسة الافتتاحية، ويلقي الكلمة الأولى فيها الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، كما تشهد الجلسة كلمة أخرى للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف نائبًا عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وكذلك يلقي الدكتور محمد الضويني -وكيل الأزهر الشريف- نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إلى جانب كلمة للكنيسة المصرية، يلقيها الأنبا إرميا، وكلمـة منظمـة التعـاون الإسلامي يلقيهـا الدكتـور قطـب سـانو، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي، نيابة عن الأمين العــام لمنظمــة التعــاون الإسلامي.

وكذلك تشهد الجلسة الافتتاحية كلمات لكلٍّ من: فضيلة الشيخ عبد اللطيف دريان، مفتي الجمهورية اللبنانية، يليها مراسـم تسليم جائـزة الإمام القرافي لسمـاحة شيخ الإسلام الله شكر باشا زاده، رئيس إدارة مسلمي القوقاز، يتبعها كلمات لكل من معالي الدكتور عمر الدرعي، مدير عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، الأستاذ الدكتـور يوسـف بلمهـدي، وزيـر الشـئون الدينيـة والأوقاف بالجزائر، وكلمة ميجيــل موراتينــوس، وكيــل الأمين العــام للأمم المتحــدة، الممثــل السامي لحــوار الحضــارات عبر الفيديو كونفرانس، وكلمة السـيدة ماريـون لاليـس، منسـقة مكافحـة كراهيـة المسـلمين فـي المفوضية الأوروبية - بروكسـل عبر الفيديو كونفرانس أيضًا، وأخيرًا كلمة الدكتـور محمـود صدقـي الهبـاش، قاضـي قضـاة فلسـطين، ومستشار الرئيس الفلسطيني.

وتستمر فعاليات المؤتمر عقب الجلسة الافتتاحية حيث يشهد اليوم الأول انعقاد جلسة الوفود، ثم انعقاد الاجتماع التأسيسي لملتقى بحوث ودراسات فتاوى الأقليات المسلمة، ثم بدء فعاليات الجلسة العلمية الأولى.

في السياق ذاته، يشهد اليوم الأول من المؤتمر ورشة عمل بعنوان: تحليل خطاب الجماعات المتطرفة في الألفية الثالثة، ويختتم اليوم الأول باجتماع المجلس التنفيذي للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.

يذكر أن المؤتمر سيشهد إطلاق العديد من المبادرات العالمية، من بينها: إصدار دليل إرشادي عن الدبلوماسية الدينية كأداة فاعلة في مواجهة خطاب الكراهية، وإصدار ميثاق شرف لدور الفتوى في مواجهة تحديات الألفية الثالثة، إصدار دليل تعامل القيادات الدينية مع الصحفيين الأجانب، وإطلاق «fatwapedia» كمنصة رقمية لعلوم الفتوى.