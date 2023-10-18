الهيئة العامة لتعليم الكبار: ندعم قرارات الرئيس السيسى بشأن القضية الفلسطينية

كتب محمود طه حسين

أعلنت الهيئة العامة لمحو الأمية ، وتعليم الكبار، فى بيان لها، دعمها الثابت والراسخ للقيادة السياسية الواعية في قرارتها الحكيمة، مؤكدة تأييدها المطلق للرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والوقوف إلى جانب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني المرابط، في الحفاظ على الأرض والعرض، والأصطفاف كمصريين وعرب حول هذه القضية المحورية المصيرية التي تهم الجميع.

وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حداداً على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.